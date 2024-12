Roma, al Municipio I iniziata seconda fase dei lavori ai giardini di via Giulia

Adnkronos

Roma, 17 dic. Al via alla seconda fase dei lavori nel giardino di Via Giulia. Sopralluogo per l’avvio della realizzazione dell’area verde al di sopra del parcheggio alla presenza della Presidente del I Municipio Roma Centro Lorenza Bonaccorsi e dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica Alessandra Sermoneta. I passaggi che porteranno alla realizzazione del nuovo progetto prevedono innanzitutto la bonifica straordinaria della zona. Terminata questa fase si passerà alla realizzazione della parte architettonica: si inizia con la creazione dei vialetti del giardino, poi con l’installazione di panchine e fontanelle e infine si provvederà con la piantumazione di alberi, arbusti e rampicanti. La conclusione dei lavori è prevista per maggio 2025.

“Diamo il via – spiega la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi – alla seconda fase dei lavori. Un impegno che finalmente vedrà’ la realizzazione del giardino dopo anni di attesa, che interessa anche la riqualificazione dell’intera area circostante”.