Roma, crolla palazzina dopo esplosione: uomo estratto vivo da macerie – Foto e Video

Adnkronos

Il pm di turno ha disposto il sequestro della palazzina. Il primo piano era adibito a B&B, per il quale risulta la comunicazione al Comune. Sono in corso verifiche sulla regolarità in materia di antinfortunistica (antincendio) e sull’agibilità degli appartamenti limitrofi. Al momento, oltre al turista scozzese di 54 anni, trasportato al Sant’Eugenio non in pericolo di vita, nessuna altra persona risulta sotto le macerie.

A scopo precauzionale sono state evacuate le palazzine immediatamente davanti a quella esplosa. Isolata la rete elettrica.

Il b&b al 43 di via Vitellia aveva aperto, secondo quanto apprende l’Adnkronos, nemmeno un mese fa e il turista rimasto ferito era il primo cliente della struttura.

“Dalle prime verifiche, effettuate sui contatori al servizio dello stabile che al momento è stato possibile verificare, questi risultano integri”, fa sapere un portavoce Italgas. “I tecnici del Pronto Intervento di Italgas sono accorsi sul posto nell’immediatezza – si legge in una nota – e stanno collaborando con le forze dell’ordine per mettere in sicurezza il tratto di rete interessato e per chiarire l’esatta dinamica dell’evento”.

“Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un’esplosione. C’era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene “. Così la testimonianza a caldo – affidata all’Adnkronos – di Giovanna, una residente della zona.

“Saranno state le 8.50, stavo passando l’aspirapolvere quando ho sentito un boato sordo. Sembrava una bomba. I vetri hanno tremato”, è il racconto che fa all’Adnkronos Liliana, residente di via Vitellia.