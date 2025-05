Adnkronos

Roma, Gravina (Anivp): “Vigilanza privata come forma di deterrenza”

Roma, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Il decreto Piantedosi che ha introdotto le linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici riconosce già un ruolo per la vigilanza privata”. Così Giulio Gravina, vice presidente dell’Anivp, l’Associazione nazionale […]

Di Redazione | 26 Maggio 2025