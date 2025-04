Roma, Gualtieri a Premio Film Impresa: “Città dell’industria, dell’innovazione e del digitale”

Adnkronos

Roma, 12 apr. “Collegare il cinema e l’audiovisivo con l’impresa è fondamentale per una città come Roma che deve avere una maggiore consapevolezza della sua dimensione industriale, imprenditoriale, innovativa. Quindi ringrazio Unindustria, Giuseppe Biazzo e Giampaolo Letta per questa straordinaria iniziativa”. Queste le parole di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in occasione della terza edizione del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma.