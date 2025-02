Roma: Rampelli, ‘solidarietà a Telese, Gualtieri e Bonaccorsi prendano distanze da estremisti’

Adnkronos

Roma, 2 feb. “Esprimo la mia personale solidarietà a Luca Telese, ieri aggredito nel corso di un’iniziativa cui era stato invitato dal cosiddetto ‘Polo civico’ del Rione Esquilino. Un’associazione anti democratica che rivendica il diritto all’occupazione, spalleggiata infatti dagli estremisti di sinistra dello Spin Lab che hanno espropriato con la violenza lo stabile ex Inpdap di Santa Croce in Gerusalemme fin dal 2013. Quel ‘Polo civico’ che si oppone alle cancellate per proteggere i luoghi di socialità e che attacca il Governo perché aumenta i presidi di sicurezza su un territorio devastato da spaccio di droga e prostituzione, dall’abusivismo commerciale, dal degrado e dalla presenza massiccia di senza fissa dimora, incompatibile con residenti e operatori economici”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.