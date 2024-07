Roma, rissa sulla metro: in tre si affrontano armati tra passeggeri in fuga

Adnkronos

Roma, 20 lug. Una violenta rissa è scoppiata, intorno alle 13.30, su un vagone della metro B, alla stazione Tiburtina, direzione Laurentina. I poliziotti, intervenuti anche con i militari in servizio dopo il fuggi fuggi dei presenti spaventati, hanno rintracciato tre uomini, tutti maghrebini, ancora impegnati a picchiarsi. Armati, uno di una sega, uno di un collo di bottiglia e uno di una cinta, sono stati bloccati e arrestati.

Mentre uno è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini con lesioni al volto, uno dei tre fermati è stato trovato in possesso anche di due coltelli e per questo è stato denunciato anche per porto ingiustificato di arma. A tutti e tre è stata inoltre contestata la resistenza a pubblico ufficiale.

