Roma: sgomberato da polizia ex hotel Petra, blitz scattato all’alba

Adnkronos

Roma, 22 ott. Gli occupanti dell’hotel Petra nel quartiere Romanina della Capitale, sgomberato questa mattina, sono gli stessi che nelle settimane scorse settimane avevano occupato prima l’ex hotel Cinecittà e poi un immobile del quartiere Casilino in via Silicella. L’operazione in via Sante Vandi è scattata questa mattina all’alba ed è stata pianificata dal questore di Roma. L’intervento delle forze di polizia si è svolto in sinergia con gli enti assistenziali del Comune di Roma Capitale.

All’interno dell’immobile sgomberato sono state censite 35 persone, che senza alcuna criticità, e assicurando la massima assistenza alle fasce deboli, sono state accompagnate all’esterno della struttura. L’immobile, una volta liberato, è stato riaffidato alla proprietà che provvederà alla messa in sicurezza.