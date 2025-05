Romano (Polizia Postale): “Aumento dei casi di bullismo nella fascia 10-17 anni, capire rischi condivisione dati on line”

Adnkronos

Roma, 28 mag. “I dati presentati oggi non fanno altro che confermare le nostre statistiche: vediamo dati crescenti, che confermano aumento dei casi, soprattutto nella fascia dai 10 ai 17 anni di età. Quasi sempre il fenomeno online attiva i processi di de-responsabilizzazione e de-umanizzazione. Quasi sempre troviamo dei genitori inconsapevoli del coinvolgimento in queste vicende dei loro figli. Questo ci sprona a una maggiore azione di prevenzione nel contesto non solo scolastico. Non è colpa dell’insegnante o del genitore, ma di tutti noi. Dovremmo avere capacità di carpire i sensori di questo agire: nel momento in cui vengono a denunciare è già un fallimento. Dovremmo fornire strumenti di risoluzione, che non devono fermarsi alla parte offesa, ma anche all’offender”. Così la direttrice della II divisione della Polizia Postale Maria Rosaria Romano intervenendo alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma, in cui viene presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile.

“Questi temi non possono essere risolti con un indagato, ma dobbiamo fare rete, cercando di concertare azioni in maniera costruttiva. Parlare con i ragazzi non si può improvvisare: bisogna fare un’azione preventiva che insegni, in primis ai nostri operatori, a parlare il loro stesso linguaggio”. Secondo il direttore Romano “i genitori spesso sono assenti, non si sentono parte del problema”.