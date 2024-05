Rovigo: trovato un cadavere su spiaggia Porto Tolle**

Adnkronos

Rovigo, 27 mag. – Trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione benché integro, apparentemente di sesso maschile, sulla spiaggia ‘Scano boa’ del comune di Porto Tolle (Rovigo). La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha intravisto un corpo semi-sepolto dalla sabbia. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al 118, i carabinieri della locale stazione e militari del Nucleo Investigativo per i primi rilievi. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto l’autopsia sul cadavere per stabilirne le cause del decesso.

