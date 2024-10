Rowenta, un marchio del Groupe SEB, e Narwal presentano X-CLEAN 10 co-progettato nell’ambito di una partnership storica

Adnkronos

PARIGI, 22 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Rowenta, una delle principali realtà nel settore degli elettrodomestici ad alte prestazioni di Groupe SEB, annuncia la sigla di una partnership tecnologica con Narwal, pioniere nella robotica per la pulizia della casa. Combinando la rinomata competenza artigianale e l’influenza sul mercato di Rowenta con la tecnologia robotica all’avanguardia di Narwal, la nuova partnership è destinata a ridefinire gli standard di pulizia domestica per i consumatori europei. La collaborazione ha dato vita a Rowenta X-CLEAN 10, un aspirapolvere e lavasciuga intelligente senza fili, che dimostra l’impegno condiviso di entrambi i brand verso l’innovazione e l’eccellenza del prodotto. Grazie alla tecnologia di pulizia all’avanguardia Narwal, questa innovazione progettata congiuntamente sottolinea l’importanza che entrambi i brand attribuiscono al mercato europeo, riflettendone la visione comune di crescita e progresso nelle soluzioni per la pulizia della casa.

Alleanza strategica per l’eccellenza della pulizia domestica

In qualità di riferimento mondiale nel settore dei piccoli elettrodomestici, Groupe SEB vanta un portafoglio unico di marchi di punta – Tefal, WMF, Krups e Rowenta. Quest’ultimo, che quest’anno celebra 140 anni di eccellenza, continua a guidare l’innovazione negli elettrodomestici. Il successo di Rowenta è stato rafforzato dalla sua presenza all’interno del variegato ecosistema di Groupe SEB, che le ha consentito di prosperare in categorie chiave quali Personal Care, Home Comfort, Linen Care e Floor Care (Cura della persona, Comfort della casa, Cura della biancheria e Cura dei pavimenti) a seconda dei mercati in cui il marchio è presente. In particolare, continua a riscuotere ampio riconoscimento il crescente successo nel settore Floor Care, che ne rafforza ulteriormente la presenza nelle abitazioni dei consumatori europei.

Narwal, una delle principali imprese nello sviluppo della tecnologia di pulizia robotica, condivide l’impegno di Rowenta a “rendere più semplice la vita quotidiana dei consumatori” attraverso l’innovazione. Con un team globale di oltre 700 ricercatori – più della metà degli oltre 1.400 dipendenti – Narwal ha sviluppato soluzioni di pulizia intelligenti che servono oltre 3 milioni di famiglie in tutto il mondo. Classificata tra i primi cinque produttori di robot per la pulizia, Narwal ha raggiunto 200 milioni di dollari di fatturato in due anni dal lancio e continua a registrare una crescita a due cifre.

Questa collaborazione unisce due leader del settore, sfruttando la tecnologia di pulizia avanzata di Narwal per potenziare X-CLEAN 10 di Rowenta. Unendo il know-how di Narwal alla solida presenza sul mercato e alle conoscenze localizzate di Rowenta, questa partnership sottolinea un impegno reciproco a offrire prodotti innovativi e di alta qualità che soddisfino le esigenze in evoluzione dei consumatori europei.

Rowenta X-CLEAN 10: l’innovazione di livello successivo nella cura dei pavimenti

Rowenta X-CLEAN 10, il primo prodotto co-progettato nell’ambito della partnership tecnologica stretta con Narwal, dimostra un’eccellenza straordinaria grazie all’ingegneria di precisione e alla tecnologia avanzata su cui è basato. Impiega la tecnologia brevettata Narwal AI DirtSense™, che regola in modo intelligente la portata dell’acqua e l’aspirazione in base ai livelli di sporco, garantendo una pulizia accurata con un intervento minimo da parte dell’utente. A completare il tutto c’è l’innovativa spazzola a due file di pettini sfalsati a “L”, che sfrutta il know-how di Narwal nella tecnologia anti-groviglio.

Inoltre, X-CLEAN 10 offre prestazioni di altissimo livello per ottenere risultati impeccabili in pochissimo tempo: il sistema a rulli semoventi offre un’esperienza di pulizia senza fatica grazie al peso di soli 0,8 kg, con un design flessibile a 180 gradi per la massima portata. Propone inoltre un sistema autopulente realizzato con un esclusivo dispositivo bidirezionale di autopulizia e autoasciugatura senza problemi, azionabile semplicemente premendo un pulsante. Infine, sono presenti soluzioni innovative che semplificano la pulizia – assistenza vocale, comandi intuitivi su uno schermo LED, rilevamento dello sporco in tempo reale e molto altro: un aspirapolvere rivoluzionario che stabilisce un nuovo standard per le prestazioni degli aspirapolvere senza fili nelle case dei consumatori europei.

“Guardiamo con fiducia alla collaborazione con Rowenta e all’opportunità di offrire ai consumatori europei soluzioni di pulizia all’avanguardia. “Prevediamo di lanciare insieme innovazioni ancora più straordinarie”, commenta Hower Wu, Vicepresidente senior Narwal Robotics.

“Siamo rimasti molto colpiti dalle tecnologie innovative di Narwal, come AI DirtSense™. “Il loro know-how porta l’esperienza di pulizia a un livello completamente nuovo”, spiega David Jeanson, Direttore generale Home, Linen & Personal Care presso Groupe SEB.

Informazioni su Narwal

Narwal è nota per l’uso della sua tecnologia all’avanguardia al fine di conseguire il suo obiettivo: consentire di pulire i pavimenti a specchio. Il brand, che è uno dei primi cinque produttori di robot per la pulizia, ha generato 200 milioni di dollari di fatturato in due anni dal lancio del primo prodotto e da allora ha costantemente mantenuto un’elevata crescita annuale a due cifre. Nel primo semestre del 2024 Narwal ha incrementato il volume del fatturato sul mercato internazionale di un impressionante 750% su base annua, servendo oltre 3 milioni di famiglie in tutto il mondo. Ha ottenuto investimenti significativi da parte di importanti sostenitori – Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (la capogruppo di TikTok) e Tencent. Si avvale di un team di oltre 700 ricercatori e scienziati, che rappresentano più della metà degli oltre 1.400 dipendenti in tutto il mondo. Negli ultimi anni Narwal ha raggiunto numerosi traguardi in vari campi e si è aggiudicata prestigiosi riconoscimenti internazionali – il CES Innovation Awards, il Red Dot Awards, l’Edison Gold Award e un posto nella classifica delle 100 migliori imprese compilata dalla rivista Time.

Informazioni su Rowenta

Noi di Rowenta, marchio nato in Germania nel 1909, abbiamo saputo soddisfare le esigenze dei consumatori riunendo prestazioni che garantiscono risultati perfetti e funzionalità che si prendono cura di te.

Ogni giorno innoviamo con nuove soluzioni che purificano e ammorbidiscono tutti i tuoi vestiti, elettrodomestici che si prendono cura di capelli e pelle, aspirapolvere efficienti, silenziosi e facili da usare, e prodotti che migliorano la qualità dell’aria interna, così potrai sempre apparire e sentirti al meglio.

Cerchiamo costantemente di ottimizzare il consumo di risorse nello sviluppo e nell’uso dei nostri prodotti per rendere le prestazioni Rowenta più sostenibili. Una performance che dà sempre i migliori risultati e ti semplifica la vita ogni volta e per molto tempo.

