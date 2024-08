ROYAL MANSOUR MARRAKECH IN MAROCCO VINCE IL NO.3 GIN ART OF HOSPITALITY AWARD NELL’AMBITO DI THE WORLD’S 50 BEST HOTELS 2024

Adnkronos

Lo storico hotel comprende una collezione di tradizionali riad marocchini, che offrono pace nel cuore vibrante della medina di Marrakech

LONDRA, 20 agosto 2024 /PRNewswire/ — Royal Mansour Marrakech, Marocco, è stato nominato vincitore del No.3 Gin Art of Hospitality Award, in anteprima dei The World’s 50 Best Hotels awards 2024 che saranno conferiti a settembre. Ai 600 votanti di The World’s 50 Best Hotels Academy è stato chiesto di nominare la struttura in cui hanno ricevuto la migliore esperienza di ospitalità durante il periodo di votazione di 18 mesi.

Il premio celebra un hotel e il suo personale per il servizio eccezionale e l’attenzione ai dettagli. Ai votanti è stato chiesto di considerare l’atmosfera creata nell’hotel, la fornitura di elementi esperienziali unici e la calorosità generale dell’ospitalità.

Progettati dal re Mohammed VI, 53 riad sono disseminati in rigogliosi giardini, mettendo in mostra l’architettura tradizionale, realizzata da artigiani locali. Luoghi ombreggiati sotto palme da datteri, cortili silenziosi e fontane decorate da mosaici creano un santuario nella città. L’ampia spa è il fiore all’occhiello, con hammam e menù di trattamenti olistici.

Commenta Emma Sleight, Direttrice editoriale per The World’s 50 Best Hotels: “Royal Mansour Marrakech è da tempo un esempio di cosa significhi essere veramente ospitali. A meno di un anno dal terremoto di Marrakech-Safi, questo colpisce particolarmente – siamo onorati di celebrare questo premio come testimonianza della tenacia e della dedizione dell’hotel nel fornire un servizio eccezionale in tempi difficili”.

Ogni ospite gode del proprio palazzo privato con un servizio degno di un re. La rete di tunnel nascosti consente ai maggiordomi, assegnati a ciascun riad, di fornire un servizio impeccabilmente discreto.

Lo spirito marocchino di gentile ospitalità si estende ai ristoranti: La Grande Brasserie e La Grande Table Marocaine – gestiti dalla rinomata chef Hélène Darroze; Sesamo, l’opulento ristorante italiano dei fratelli Alajmo e Le Jardin, fusione mediterraneo-asiatica dell’Executive Chef Jérôme Videau.

Jean-Claude Messant, Direttore generale Royal Mansour Collection, afferma: “È un onore molto speciale per il nostro hotel di punta ricevere questo premio. È merito del nostro personale eccezionale, che si sforza sempre di offrire il massimo livello di ospitalità, assicurando che ogni ospite se ne vada con ricordi magici e unici del suo soggiorno. Con la crescita della nostra collezione, continueremo a innovare il nostro approccio all’ospitalità, che è al centro di tutto ciò che facciamo”.

