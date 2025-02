S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY: INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER INCORONARE IL MIGLIOR GIOVANE CHEF DEL MONDO 30

Adnkronos

La Gran finale della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25 si svolgerà a Milano il 28 e 29 ottobre 2025.

MILANO, 6 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Cresce l’attesa mentre la ricerca del miglior giovane chef del mondo si avvicina al culmine. La S.Pellegrino Young Chef Academy annuncia che la Gran finale della competizione 2024-25 si terrà a Milano il 28 e 29 ottobre. Questo evento mondiale non solo celebra la straordinaria creatività, visione e abilità dei giovani chef, ma inoltre ne sottolinea il potenziale al fine di promuovere un cambiamento positivo e rendere il mondo un posto migliore attraverso la cucina.

Negli ultimi mesi la competizione ha viaggiato in tutto il mondo, con 164 giovani chef di grande talento che si sono sfidati nelle finali regionali, giudicati da prestigiose giurie locali. Questi eventi hanno messo in luce abilità, creatività e visione personale straordinarie, sfociando in una rosa di 15 finalisti che si contenderanno il prestigioso titolo durante la Gran finale.

L’evento riunirà i questi 15 campioni regionali che presenteranno i loro cavalli di battaglia a una giuria internazionale di acclamati maestri di cucina – Christophe Bacquié, Jeremy Chan, Antonia Klugmann, Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, Niki Nakayama, Elena Reygadas e Julien Royer – che valuteranno i piatti in base alla competenza tecnica, all’estro creativo e al l’intenzione di promuovere un cambiamento positivo attraverso la gastronomia.

Tra i momenti salienti della Gran finale ci sarà la consegna del S.Pellegrino Young Chef Academy Award, insieme ad altri importanti riconoscimenti: il S.Pellegrino Social Responsibility Award, l’Acqua Panna Connection in Gastronomy Award e il Fine Dining Lovers Food for Thought Award.

La storia di Nelson Freitas, vincitore dell’edizione 2022-23, è un esempio le opportunità uniche offerte dall’Accademia. Sotto la guida di Virgilio Martínez, chef del Central (World’s Best Restaurant 2023), Nelson ha consolidato la sua carriera ed è entrato a far parte del team del Central. Il suo cammino, documentato in Afuera Hay Más – A Young Chef’s Journey, sottolinea come l’Accademia coltivi i talenti emergenti e allo stesso tempo plasmi il futuro della gastronomia.

La Gran finale sarà una celebrazione dell’eccellenza culinaria: i finalisti collaboreranno a stretto contatto con i rispettivi mentori per perfezionare le loro ricette ed elevare il livello delle loro presentazioni per aggiudicarsi il titolo di miglior giovane chef del mondo.

I 15 finalisti e i loro cavalli di battaglia sono:

Per scoprire l’elenco completo dei finalisti e saperne di più sulla competizione S.Pellegrino Young Chef Academy, visitare www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

