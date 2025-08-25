Salerno: uccisa in casa, l’ex risponde a gip per due ore, difensore ‘è molto provato’**

Adnkronos

Roma, 25 ago. E’ durato circa due ore l’interrogatorio di convalida del fermo di Christian Persico, l’ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella (Salerno). L’uomo, accusato di omicidio pluriaggravato e recluso nel carcere di Fuorni, ha risposto alle domande del gip.

Domani intanto la procura conferirà l’incarico per l’autopsia sul corpo della donna, che sarebbe stata strangolata in casa. ‘’Il mio assistito è affranto – afferma all’Adnkronos il difensore del 36enne, l’avvocato Michele Gallo – Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio. E’ molto provato’’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA