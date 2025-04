Salone del Mobile, Sala: “Attenti a non sottovalutare la forza del settore”

Adnkronos

Milano, 8 apr. La 63esima edizione del Salone del Mobile “capita in giorni un po’ delicati, ma dobbiamo avere la volontà di guardare avanti e di cambiare. Dobbiamo essere attenti a non sottovalutare la forza di questo settore che conosco bene per storia famigliare. Ci sono persone che hanno una gran voglia di fare”. Lo ha detto oggo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la cerimonia d’inaugurazione del Salone del Mobile.