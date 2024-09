Salone Nautico, La Russa: “A Genova connubio indissolubile tra città e mare”

Adnkronos

Genova, 19 set. – “Ci tengo a ringraziare per l’invito, perché è veramente un motivo di orgoglio per me essere oggi qui a Genova, una città dalla storia antica che – tra l’XI secolo e la prima metà del 1600 – fu tra le più potenti repubbliche marinare grazie al connubio indissolubile tra la città e il mare. Un connubio che dura ancora oggi, ci troviamo infatti nel secondo porto più importante d’Europa e il primo in Italia”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ‘We are made of sea’.