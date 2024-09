Salone Nautico, Zoppas (Ice): “Nel 2023 export nautica da diporto segna +16% sul 2022”

Adnkronos

Genova, 19 set. – “Vorrei porre all’attenzione alcuni dati che fanno capire bene il fenomeno della nautica da diporto. Facciamo un parallelo tra le esportazioni di tutto il Made in Italy nel 2023, pari a 625 mld di euro, uguali a quelle del 2022, e le esportazioni della nautica da diporto, pari a 4 mld di euro nel 2023, in crescita del 16% rispetto al 2022”. Così Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, in occasione della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ‘We are made of sea’.