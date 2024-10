Salute, Guidi: “Per il neuropsichiatra Pinocchio è un bambino che cerca di superare l’autismo”

Adnkronos

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – “Per il neuropsichiatra Pinocchio è il bambino che cerca in ogni modo di superare l’autismo. Come il bambino, vive nelle prime fasi dell’infanzia e cade nei tranelli del gatto, della volpe, nelle tentazioni, ma ci sono anche i momenti di grande riscatto. Il ventre della balena, descritto nella favola, è il suo utero e alla fine ce la fa, diventa bambino in carne e ossa, ma quanto guadagna e quanto perde? Certe volte mi viene da dire che Pinocchio prendendo le sembianze umane perde qualcosa di insostituibile. L’allegria e anche la spensieratezza e il diritto di sbagliare, cose che ai bambini vengono negate sempre di più”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore Antonio Guidi (FdI), della Commissione Affari Sociali-Sanità del Senato in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, in scena questa sera al Teatro Parioli Costanzo di Roma.