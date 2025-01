Salute, Mantuano (uniLink): “Mentalità influisce su longevità e qualità di vita”

Adnkronos

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) – “Oggi ho trattato la longevità sia dal punto di vista scientifico, parlando delle caratteristiche biologiche che caratterizzano l’invecchiamento cellulare e, soprattutto, dal punto di vista della nostra mentalità e di come scegliamo di vivere. Come è stato dimostrato da numerose ricerche scientifiche, infatti, la mentalità e le scelte che facciamo ogni giorno nella nostra vita influenzano non solo la nostra longevità, ma la nostra qualità di vita, come invecchieremo e come affronteremo e costruiremo il nostro futuro”. Così Elisabetta Mantuano, professoressa di Patologia e Immunologia, Link Campus University e delegata del rettore alla Ricerca, spiega il suo intervento alla prima edizione di TEDxLinkCampusUniversity, che si è svolto oggi a Roma. Tema dell’evento – organizzato dall’Università degli Studi Link in collaborazione con Scai Comunicazione e Rome Future Week – è ‘ForeverYoung’, un invito a considerare la longevità come uno stato mentale e uno stile di vita, più che una questione anagrafica.

“Io ho vissuto circa vent’anni negli Stati Uniti – aggiunge Mantuano – Questa prima edizione di TEDx è una grandissima opportunità, una vetrina importante per la Link University, anche nell’ambito dell’internazionalizzazione. Il TEDx, infatti, è un evento conosciuto da molti negli Stati Uniti e dà l’opportunità di esprimere e divulgare la scienza anche alle persone non coinvolte direttamente nel campo scientifico e di dare idee innovative e piccoli trucchi, per vivere la vita nel migliore dei modi, utilizzando le conoscenze scientifiche e la tecnologia di oggi. La possibilità offerta dalla Link Campus University di partecipare a un evento come il TEDx dimostra quanto siamo giovani dentro – conclude – e vogliamo metterci alla prova ogni giorno, alla Link University, per portare questo messaggio: se viviamo con ottimismo, passione, curiosità e impegno, possiamo fare veramente la differenza nella nostra società”.

