Samsung, la serie Galaxy S25 rivoluziona smartphone Ai

Adnkronos

Roma, 22 gen. Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25 stabilendo un nuovo standard per l’Ai mobile. I nuovi dispositivi Galaxy garantiscono l’esperienza mobile più naturale e consapevole mai creata.

Introducendo strumenti Ai multimodali, la serie Galaxy S25 rappresenta il primo passo nella visione di Samsung di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro smartphone e con il mondo che li circonda. I più recenti top di gamma di Samsung portano le capacità di Galaxy AI a un livello superiore, con un’elaborazione AI avanzata direttamente sul dispositivo, migliorando ulteriormente il comparto fotografico leader del settore Galaxy grazie a ProVisual Engine di nuova generazione e offrendo prestazioni eccezionali grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy.

“Le più grandi innovazioni sono uno specchio dei loro utenti, ed è per questo che abbiamo evoluto Galaxy Ai per aiutare tutti a interagire con i propri dispositivi in modo semplice e naturale”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “La serie Galaxy S25 apre le porte a un vero e proprio sistema operativo basato sull’Ai, e a un cambiamento radicale non solo nel modo in cui utilizziamo la tecnologia, ma nel modo in cui viviamo”.

Con One UI 7, la serie Galaxy S25 diventa un vero compagno Ai in grado di comprendere il contesto delle esigenze e preferenze dell’utente, offrendo esperienze Ai personalizzate e garantendo la privacy in ogni momento. È il punto di partenza di una visione condivisa con Google per trasformare Android nel primo sistema operativo al mondo integrato con l’Ai, aperto a sviluppatori e partner che stanno contribuendo a creare un ecosistema Ai davvero inclusivo. Integrando strumenti Ai con capacità multimodali, Galaxy S25 interpreta testo, voce, immagini e video, consentendo interazioni naturali come se si stesse conversando con un amico. Con Cerchia e Cerca con Google e Selezione Ai migliorati, è possibile effettuare ricerche operative con suggerimenti contestuali per le azioni successive. Non c’è bisogno di passare da un’applicazione all’altra solo per condividere una Gif o salvare i dettagli di un evento. Galaxy S25 rappresenta anche un passo avanti nella comprensione del linguaggio naturale, rendendo le interazioni quotidiane più semplici. Per trovare intuitivamente una foto specifica nella Galleria o regolare la dimensione dei caratteri dello schermo nelle Impostazioni basta chiederlo comodamente tramite un comando vocale a Galaxy S25.

Con una semplice pressione del tasto laterale, Gemini si attiva per eseguire azioni trasversali tra app in modo fluido, sia nelle applicazioni Samsung e Google che in app di terze parti come Spotify e WhatsApp. Ad esempio, si possono trovare tutte le partite della stagione della propria squadra sportiva del cuore e aggiungerle al calendario tramite un solo comando vocale. Queste interazioni intuitive sono potenziate dalle evoluzioni degli strumenti Galaxy Ai più apprezzati per comunicazione, produttività e creatività. Galaxy S25 mantiene le chiamate organizzate grazie alla trascrizione e al riepilogo, basati sull’intelligenza artificiale, direttamente sul dispositivo. Le funzioni di Assistente alla scrittura, come la traduzione, possono essere abilitate su qualsiasi schermata che mostri testo. Assistente al disegno sblocca nuovi modi per dare vita alle idee, combinando bozze, testo o immagini come spunti creativi.

Nell’era dell’Ai, la personalizzazione va di pari passo con la privacy. Su Galaxy S25, il Personal Data Engine alimenta le funzionalità Ai personalizzate analizzando in modo sicuro i dati, per offrire esperienze su misura che riflettono le proprie preferenze e modelli di utilizzo. Queste informazioni vengono applicate su più app, permettendo operazioni ad hoc come cercare una vecchia foto nella Galleria usando un comando vocale, o essere guidati durante la giornata con Now Brief, che offre suggerimenti tempestivi accessibili sulla schermata di blocco tramite Now Bar. Tutti i dati personalizzati sono mantenuti privati, con la chiave di crittografia conservata in modo sicuro nel Knox Vault. Combinato alle capacità avanzate di elaborazione sul dispositivo, questo crea un’esperienza Ai straordinaria e protetta, unica per Galaxy. Galaxy S25 introduce anche la crittografia post-quantistica, proteggendo i dati personali da minacce emergenti che potrebbero aumentare con l’evoluzione del calcolo quantistico. Poiché non esiste privacy senza una sicurezza olistica, One UI 7 ha posto le basi per queste innovazioni introducendo uno strato aggiuntivo e rinforzato di sicurezza del dispositivo, progettato per l’era dell’Ai e dell’iperconnettività. Le migliorie aggiuntive includono un Blocco automatico aggiornato, nuove impostazioni per le Massime Restrizioni, una protezione antifurto potenziata e un nuovo dashboard Knox Matrix per monitorare lo stato di sicurezza nell’ecosistema dei dispositivi connessi.

La serie Galaxy S25 è alimentata dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Essendo il chipset più potente mai realizzato, personalizzato per Galaxy, offre un aumento delle prestazioni del 40% nell’Npu, del 37% nel Cpu e del 30% nel Gpu. Questa potenza alimenta la capacità della serie Galaxy S25 di elaborare più operazioni Ai direttamente sul dispositivo senza compromessi, inclusi compiti Ai precedentemente basati sul cloud, come la Modifica Generativa. Per la prima volta, Samsung ha integrato innovazioni proprietarie nel chipset. ProScaler utilizza un’elaborazione avanzata e efficiente delle immagini Ai per ottenere un miglioramento del 40%6 nei dettagli delle immagini, mentre il motore Samsung per le immagini Digital Natural Image engine mobile (mDNIe) consente una maggiore efficienza energetica del display. Il chipset offre anche un utilizzo sostenuto grazie a una camera di vapore più grande del 40% e a una materiale interfaccia termica (Tim) su misura che garantisce un miglioramento del 20% nell’efficienza termica.

Galaxy S25 offre scatti ultra-dettagliati su ogni gamma, stabilendo un nuovo standard per la fotografia mobile. Il nuovo sensore della fotocamera ultragrandangolare da 50 MP, migliorato significativamente rispetto al precedente da 12 MP, garantisce una nitidezza e una vivacità eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, consente di ottenere quattro volte più dettaglio nella fotografia macro, rivelando texture intricate come mai prima d’ora. Ivideo in condizioni di scarsa illuminazione non sono mai stati così chiari come con Galaxy S25. Per la prima volta un filtro Spazio-Temporale, che analizza il movimento e il tempo per ridurre il rumore in modo più efficace, è integrato direttamente nel chipset. Questa integrazione consente al ProVisual Engine di rilevare oggetti statici o in movimento con maggiore precisione, garantendo riprese più nitide e pulite in ogni scenario. Inoltre, la registrazione Hdr a 10 bit offre una gamma di colori quattro volte più ricca rispetto agli 8 bit.

Galaxy S25 introduce anche una serie di strumenti una volta limitati a software specializzati, rendendo l’editing avanzato accessibile a tutti. Ora chiunque può diventare un professionista della post-produzione di foto e video. Regola Audio semplifica la rimozione dei rumori indesiderati nei video. Isolando categorie di suoni – inclusi voci, folle, vento, musica, natura e rumori di fondo – è possibile controllare l’audio specifico da ridurre o eliminare completamente. Per un’esperienza da Dslr su mobile, Galaxy S25 introduce il controllo della profondità di campo con Diaframma Virtuale, integrato nella popolare modalità Expert Raw. Galaxy S25 eleva anche la creatività cinematografica con la funzione Log per i video, che consente opzioni di gradazione di colore precise per una produzione video più professionale.

La serie Galaxy S25 si basa su una tradizione di design iconico con un approccio fondato sulla semplicità, l’emozione e l’impatto. Galaxy S25 Ultra perfeziona audacemente l’essenza dello stile Galaxy divenendo la serie Galaxy S più sottile, leggera e resistente di sempre, con un design arrotondato per migliorare la presa, un aspetto premium grazie anche alla riduzione del 15% dello spessore. Galaxy S25 Ultra è composto da titanio e dal nuovo Corning Gorilla Armor 2, un materiale innovativo più resistente del vetro. Incorpora ceramica per garantire una protezione avanzata contro le cadute, oltre al trattamento superficiale anti-riflesso di nuova generazione DX e resistenza ai graffi. Ogni componente esterno di Galaxy S25+ e S25 ora include almeno un materiale riciclato, poiché il telaio in metallo incorpora per la prima volta alluminio armato riciclato. Per la prima volta ogni dispositivo della serie Galaxy S25 utilizza almeno il 50% di cobalto riciclato per la sua batteria, e Galaxy S25 sarà il primo smartphone Galaxy a presentare batterie realizzate con cobalto riciclato proveniente da vecchi dispositivi Galaxy o da batterie scartate durante il loro processo di produzione. Samsung passa attraverso diverse fasi con i suoi partner con la stessa visione, dall’estrazione del cobalto da batterie usate al riutilizzo dello stesso riciclato per le batterie del Galaxy S25.

Grazie alle sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza, la serie Galaxy S25 garantisce prestazioni affidabili e ottimizzate per una durata più lunga. Per una maggiore tranquillità, Samsung Care+ offre una copertura completa per i danni accidentali, riparazioni e sostituzioni, garantendo serenità agli utenti Galaxy. Inoltre, Samsung sta introducendo Galaxy Club, un nuovo modello di abbonamento flessibile, progettato per rendere più comodo che mai possedere e aggiornare i dispositivi Galaxy. I dettagli regionali e la disponibilità saranno annunciati in una data successiva.

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA