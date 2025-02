San Marino Song Contest – Tutta l’Italia… e oltre…. per gli esperti Sisal Gabry Ponte pronto a conquistare ll trionfo e a volare in Europa

Adnkronos

– Roma, 26 febbraio 2025 – Dopo aver scoperto i 20 artisti in gara per la finalissima del San Marino Song Contest – tra emergenti, big e nuove proposte – la domanda sorge già spontanea. Chi fra loro conquisterà il pass per salire sul palco dell’ Eurovision ? In attesa di scoprirlo, l’8 marzo, gli esperti Sisal hanno elaborato il loro pronostico.

Spetterebbe proprio all’ Italia , il Paese con più artisti in gara, il possibile ruolo da protagonista con Gabry Ponte favoritissimo a 1,50. Dopo aver firmato “Tutta l’Italia”, la sigla di Sanremo 2025, per il dj e produttore italiano sembra essersi aperta una nuova era di successi che guarda anche all’Europa. A contendere la possibile vittoria, un duello acceso con Marco Carta che offerto a 3,50 si prepara a tornare sulla scena e a far parlare di sé insieme a Bianca Atzei che a 6,00 non accetta di stare ferma a guardare.

Attenzione poi agli underdog di questa edizione da un lato Boosta , il co-fondatore e founder dei Subsonica potrebbe riservarci sorprese – il suo possibile trionfo pagherebbe 16 volte la posta – e gli inaspettati ritorni sul palco come quelli di Silvia Salemi (33,00) e Luisa Corna ( 50,00).

Se l’anno scorso San Marino aveva scelto di essere rappresentata all’Eurovision dal metal- pop-gotico alternativo spagnolo dei Megara quest’anno sembrerebbe proprio che il ritmo sarà dunque tutt’altro. Dance o pop? Non ci resta che aspettare.

