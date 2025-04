Sangalli (Confcommercio): “Servono manager sempre più preparati per sfide epocali”

Adnkronos

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi viviamo tempi di particolare incertezza, le tensioni geopolitiche stanno cambiando velocemente gli equilibri globali, e la recente crisi provocata dai dazi imposti dal presidente americano Trump apre scenari ancora tutti da decifrare. Mai come oggi c’è la necessità di manager preparati e capaci per affrontare queste sfide epocali. Anche, […]

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi viviamo tempi di particolare incertezza, le tensioni geopolitiche stanno cambiando velocemente gli equilibri globali, e la recente crisi provocata dai dazi imposti dal presidente americano Trump apre scenari ancora tutti da decifrare. Mai come oggi c’è la necessità di manager preparati e capaci per affrontare queste sfide epocali. Anche, se non soprattutto, nel campo dell’innovazione. E qui viene d’obbligo pensare all’intelligenza artificiale, capace di generare evoluzione continua e quindi potenzialmente sostitutiva dell’uomo. Io credo che proprio in questa dimensione la figura del manager sia determinante per presidiare il cambiamento, raccordando il fattore umano all’innovazione. La persona, infatti, deve essere sempre al centro del progresso perché il progresso sia umano, sia cioè a beneficio realmente dell’uomo”. Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenendo con un video messaggio all’evento per gli 80 anni di Manageritalia a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA