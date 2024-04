Sanità, Chinni (Ucb Italia): “Salute e sostenibilità binomio strategico e indivisibile”

Adnkronos

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – “Siamo qui in Senato per parlare del rapporto tra salute e sostenibilità perché è un binomio oramai non più divisibile. Noi pensiamo che oggi la componente Erg, cioè la parte environment, l’ambiente, debba essere assolutamente associata a quella sociale, così come a quella della governance. Ecco, il position paper realizzato da The European House Ambrosetti in partnership con Ucb Pharma prova a fare chiarezza su questo punto e soprattutto immagina delle linee guida per un approccio alla sostenibilità davvero allargato”. Lo ha detto Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Italia oggi, a Roma in occasione dell’evento ‘Salute e sostenibilità, un binomio strategico per il sistema Paese’ organizzato in Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris.

“La nostra strategia – continua Chinni – prevede infatti di creare valori per i pazienti che serviamo, per le comunità nelle quali operiamo, per i nostri azionisti, ma anche per i dipendenti di Ucb e, ovviamente, per il pianeta. Però siamo anche qui per una ragione molto chiara e importante: questo obiettivo e questi risultati non si possono ottenere da soli. C’è bisogno è di una partnership allargata tra tutte le componenti del sistema salute, partendo dalle istituzioni, che oggi ci ospitano, ma anche con il coinvolgimento del “settore privato, la componente scientifica e ovviamente i pazienti”.