Sanità, Gallina: “Dal 2028 dati senza frontiere in Ue, investire per essere pronti”

Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) – “Ciò che è successo la settimana scorsa”, il passo avanti verso uno spazio europeo dei dati sanitari, “è una buona notizia per cittadini, ricercatori e anche operatori sanitari. Penso che possiamo dire che, a partire dal 2028, le frontiere all’interno dell’Unione europea non esisteranno più per l’utilizzo dei dati sanitari”. Lo ha evidenziato Sandra Gallina, Dg Santè, direzione Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea, intervenuta oggi in videocollegamento all’evento Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, una sfida condivisa’. “Ne stiamo parlando – ha puntualizzato – mentre c’è ancora l’iter per la ratifica politica. L’accordo è stato raggiunto attraverso quello che noi definiamo il trilogo, cioè tra Commissione, Parlamento e Consiglio” Ue. Ma questa è “un’ottima notizia innanzitutto per quel cittadino che magari si trova all’estero, per vacanza o perché è uno dei molti giovani cervelli che lasciano l’Italia. Questi cittadini possono avere i loro dati sanitari con sé”.

E’ un “game changer” questa possibilità, ha sottolineato la direttrice generale. “La rivoluzione della creazione di questo spazio europeo riguarda soprattutto il fatto che non solo i dati del fascicolo sanitario saranno sempre accanto al paziente, ma il paziente avrà accesso a questi dati. E’ molto importante capire che mettiamo il paziente al centro di questo nuovo mondo digitale. Il paziente avrà il controllo dei propri dati, li potrà vedere e potrà vedere chi ha avuto accesso ai suoi dati, anche questa è una cosa molto importante perché si potrà avere accesso a questi dati solo con il permesso del paziente. Il centro del negoziato era proprio trovare questo equilibrio tra necessità di avere dati che saranno fondamentali per l’industria farmaceutica e necessità di un controllo da parte del cittadino”.