Sanremo 2025 – Mahmood e Malgioglio: sale l’attesa per il look mentre le co-conduttrici, su Sisal.it, scelgono il monocolore

Adnkronos

– Roma, 6 febbraio 2025 – Sanremo è moda, da sempre e con l’avvicinarsi dell’inizio della 75° edizione sale la curiosità per gli outfit dei tanti co-conduttori e co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti sul palco. Quali saranno le loro scelte?

Per gli esperti Sisal il due volte vincitore della kermesse, Mahmood, potrebbe esordire con un look multicolore, offerto a 1,65, mentre l’opzione monocolore è meno probabile, quotata a 2,00. Nonostante l’incertezza, i suoi outfit sono tra i più attesi soprattutto perché, pur essendosi affidato a stylist diverse nel corso delle sue partecipazioni al Festival, è sempre stato iconico. Per lui nessuna scelta tra papillon o cravatta, la possibilità che indossi altro o non metta nulla è data a 1,50. Anche Gerry Scotti potrebbe confermare il suo power dressing e non indossare la cravatta o optare per qualcosa di meno convenzionale, ipotesi offerta a 1,35. Nino Frassica, invece, da sempre amante del papillon (3,00) potrebbe ritornare all’Ariston con un look più classico: la cravatta per lui è a quota 1,85. Cattelan, dal canto suo, sembrerebbe non abbandonare il papillon (1,85) che da sempre lo accompagna nei grandi eventi.

Per Cristiano Malgioglio, invece, il verdetto sembra già scritto: multicolore, l’ipotesi è data a 1,10. I suoi abiti bloccati alla dogana di Madrid da settimane riusciranno ad arrivare in tempo per la seconda serata del Festival?

La presenza femminile sul palco dell’Ariston, invece, promette sorprese: tutte le co-conduttrici sono al lavoro per la scelta dell’outfit perfetto, tra visite agli atelier e piccoli spoiler sui social. Alcune preferenze, però, sembrerebbero essere chiare: a prevalere saranno i look monocolore e i capelli sciolti. Secondo gli esperti Sisal, infatti, durante la prima serata, Antonella Clerici opterà per un monocolore, quota 1,15, sobrio ma luminoso.

Stessa scelta anche per Bianca Balti (1,30), Elettra Lamborghini (1,42) e Miriam Leone (1,42). A distinguersi potrebbe essere Katia Follesa: la possibilità che la co-conduttrice indossi un look multicolore è offerta a 1,67.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.