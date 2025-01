Sanremo 2025, per bookmaker Giorgia favorita su Olly dopo anteprima ascolti

Adnkronos

Roma, 21 gen. Partita davanti a tutti oltre un mese fa, nel giorno dell’annuncio dei cantanti in gara, Giorgia si conferma in cima alle preferenze dei bookmaker per il Festival di Sanremo 2025. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani in gara nella 75/ma edizione da parte della stampa, la cantautrice romana vede scendere la quota del suo successo all’Ariston – da 5 a 3,50 su Planetwin365 e Snai – seguita da un sempre più lanciato Olly passato dal 10 di dicembre all’attuale 4,20. Si confermano come diretti inseguitori Irama ed Elodie, offerti entrambi a 8 su Better, mentre si sale in doppia cifra per la coppia Achille Lauro-Rocco Hunt, fissati a 10, tallonati da Noemi a 11.