Sanremo 2025, Pippo Balistreri: “Con Duran Duran miracolo, Giorgia doveva vincere”

Adnkronos

Roma, 19 feb. “Il momento più stressante? Quando i Duran Duran si sono presentati con un tir di strumenti loro e durante uno stacco pubblicitario abbiamo dovuto fare un miracolo per portare sul palco e collegare tutto. Ma ci siamo riusciti. Perché al lavoro sul festival c’è una squadra incredibile, tecnici di eccellenza”. A parlare con grande orgoglio del lavoro fatto su Sanremo 2025 è Pippo Balistreri, direttore di palco del festival dal 1981: “Mi chiamò Ravera. Io facevo il dj. La mia fortuna fu parlare le lingue. Arrivarono i Dire Straits e nessuno riusciva a comunicarci, tranne io. Lì è iniziato tutto”, racconta Balistreri in un’intervista all’Adnkronos.

Quest’anno con 29 artisti in gara, più le 4 Nuove Proposte, e una serata cover con oltre 140 artisti sul palco, il lavoro è stato frenetico: “A Sanremo tutte le edizioni sono impegnative. Certo la serata cover è sempre quella che ci mette più alla prova, con tutti quegli artisti ospiti, molti con strumenti sul palco. Dietro le quinte c’è un traffico che nemmeno nelle metropoli all’ora di punta”. L’unico disguido è successo con Bresh e De André: “Sì ma la reazione di Cristiano De André non è stata carina, anche perché il body pack si era staccato perché lui si era mosso sullo sgabello. Può succedere e bisogna avere rispetto di chi lavora ai ritmi in cui si lavora a Sanremo. Non mi è piaciuto”, sottolinea senza giri di parole. Così come, in maniera molto schietta, dice di non essere contento della vittoria di Olly: “Una vittoria muscolare. Musicalmente c’era di meglio”, afferma. E confessa quello che sarebbe stato il suo podio ideale: “Giorgia al primo posto, Gabbani al secondo e Achille Lauro al terzo”.

“Il momento più bello del festival? Per me il duetto di Giorgia con Annalisa sulle note di ‘Skyfall’. Una performance stupenda. Ho fatto i complimenti a Giorgia, il suo festival è stato bellissimo. E non sono l’unico a pensare che meritasse lei la vittoria visto il boato di disapprovazione che si è sentito all’Ariston dopo l’annuncio della cinquina finalista che non prevedeva né lei né Lauro. Un peccato”, insiste.

Negli ultimi due anni, Balistreri, a chi glielo ha chiesto subito dopo la fine del festival, ha detto che sarebbe stato il suo ultimo Sanremo. Ma a richiederglielo oggi, con qualche giorno di decompressione, la risposta cambia: “La domenica sono esausto e dico sempre: ‘mai più’. Finiamo alle 2, andiamo a cena, andiamo a dormire alle 4, e io alle 9.30 sono di nuovo in piedi per andare alle prove. Impegnativo. Ma, se me lo chiederanno ancora, vedremo. Negli ultimi anni la Rai mi ha affiancato dei giovani, è normale che prima o poi ci sia un passaggio di consegne”, dice senza sciogliere la riserva sul prossimo anno.