Sanremo: Alex Britti, ‘risalirei sempre su quel palco, anche se ho 25 anni in più’**

Adnkronos

Roma, 3 ott. “Risalirei sempre sul palco di Sanremo. Anche se è cambiato tutto, anche il manto stradale della discesa dopo l’autostrada. E’ cambiato il palco, le telecamere, la tecnologia. Io ho 25 anni di più ed anche il periodo storico è cambiato. Se ritorno al festival ci ritorno da super senior ma è sempre il festival, non perde quel suo essere super sagra della musica ed è un qualcosa che va vissuto da lì”. La ‘candidatura’ è nientemeno che di Alex Britti, che lo racconta in una lunga intervista ospite degli studi di Adnkronos. E parlando della scena musicale attuale, il cantautore romano rivela di non escludere future collaborazioni con la scena rap e trap: “Mi stimolano le cose nuove. Qualche nome? Ce ne stanno un sacco, la Dark Polo Gang, che poi è rimasto Tony Effe, Franco 126, la scena romana, Salmo, Lazza. Questo vento nuovo mi sfida”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA