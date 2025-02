Sanremo: Cattelan, ‘Dopofestival non è tribunale, chi vuole venire è ben accetto’**

Adnkronos

Sanremo, 11 feb. “Non credo che il ‘Dopofestival’ debba essere vissuto come una corte d’accusa, non sarà un tribunale. Capisco che per ciò che è successo recentemente ci si vada ad infilare un po’ in quell’argomento, ma Selvaggia Lucarelli è una persona intelligente che parla di altre mille cose e parlerà anche di quello”. Così Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival con Selvaggia Lucarelli, risponde alle domande sulle presenze al programma, dopo i rumors secondo cui Fedez, che non ha mai avuto un rapporto sereno con la giornalista, vorrebbe evitare di essere ospite per non parlare delle sue vicende personali.