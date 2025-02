Sanremo, per Sisal favoriti Cristicchi e Giorgia, seguono Olly, Achille Lauro e Fedez

Adnkronos

Ma come nasce la storia tra uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato e il festival della canzone italiana? “Sisal e Sanremo: parliamo di due storie italiane, entrambi da più di 70 anni – spiega il Press Officer di Sisal Gianluca Boserman – Ovviamente quando si parla di Sisal si parla di intrattenimento. Promuoviamo l’intrattenimento indipendentemente che esso sia un evento sportivo, un evento di cinema o, come in questo caso, di un evento musicale. Perché Sanremo è l’evento per eccellenza della musica italiana. Quello che noi vogliamo fare è dare un supporto agli italiani per leggere bene il Festival in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue emozioni”.