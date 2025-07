Santanchè: “Overtourism? Italia nazione di qualità, importante spesa procapite che crea valore”

Adnkronos

Roma, 10 lug. “Spesso sentiamo parlare di overtourism, più dalla stampa o da chi ci vuole criticare. Ma vorrei dire che il 75% dei turisti che vengono in Italia stanno sul 4% del nostro territorio nazionale. Semmai, lovertourism riguarda il 4% del territorio. Dunque, l’approccio del passato è sbagliato. Cominciamo a dire che l’Italia è una nazione di qualità, non è questione di quantità. Non è importante il numero di teste dei turisti che vengono nel nostro Paese ma è la spesa procapite che crea valore. Dobbiamo pensare in grande perché l’Italia è una grande nazione e puntare sulla qualità e sulle nostre eccellenze. Dovremmo essere un po’ più orgogliosi nell’essere italiani”. Lo ha sottolineato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al IV Summit nazionale sull’economia del Mare – Blue Forum in corso nella sede di Unioncamere a Roma.

“È la prima volta che il ministero del Turismo mette nel piano strategico il turismo del mare, un turismo assolutamente in crescita – ha aggiunto – con dei dati importanti sia dal punto di vista della spesa pro capite del turista, sia dal punto di vista del numero dei lavoratori”.