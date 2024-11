Saronno City Hub, al via i lavori con la riqualificazione dell’Officina

Adnkronos

Milano, 22 nov. Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’Officina-Edificio quattro all’interno del polo logistico manutentivo di FERROVIENORD a Saronno. Si tratta del primo intervento previsto all’interno del progetto “Saronno City Hub” promosso da FERROVIENORD e finanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell’ambito del Contratto di Programma. I lavori sono eseguiti dall’A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) CLF S.p.A. e ACV S.r.l. La riqualificazione dell’edificio 4 avrà una durata di circa 8 mesi e un importo di 3,6 milioni di euro.

“Saronno City Hub” prevede la realizzazione di un nuovo Polo Infrastrutturale Tecnologico – Manutentivo, con la riqualificazione, razionalizzazione e riorganizzazione degli edifici e degli spazi utilizzati per le attività ferroviarie, oltre che la riqualificazione e il restyling della stazione di Saronno Centro e di alcune aree limitrofe con una serie di interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di accessibilità per i viaggiatori e potenziare i vari sistemi di comunicazione (percorsi pedonali, piste ciclabili, attraversamenti ferroviari, parcheggi, ecc).

L’Officina-Edificio quattro è una costruzione risalente a fine ‘800 che presenta alcune caratteristiche tipiche dell’architettura industriale del periodo con copertura a shed, struttura portante in cemento armato e grandi superficie finestrate. Attualmente ospita un’area dedicata alla manutenzione dei veicoli ferroviari con binari su fossa d’ispezione, campate con pilastri centrali e pavimenti in cemento. Accanto vi sono due aree adiacenti dalle caratteristiche similari ma prive di binari dedicati alla logistica meccanica e altri locali utilizzati come magazzino. Esternamente è presente un’area destinata al deposito rifiuti. La parte restante dell’edificio è invece suddivisa su due piani dedicati a uffici e aule di formazione. L’intervento di riqualificazione mira a un recupero conservativo dello stabile cercando di preservare per quanto possibile le strutture esistenti. Internamente è prevista la modifica di alcune partizioni interne per riorganizzare gli spazi dedicati alle diverse funzioni. Verranno inoltre rifatti gli impianti elettrico meccanico e antincendio, adeguandosi alla normativa esistente. Esternamente, verrà ripristinato l’intonaco ammalorato, ritinteggiate le facciate, sostituiti i serramenti, rifatta la copertura, compresi shed e l’impermeabilizzazione. Sarà integralmente rifatta l’area esterna dedicata al deposito rifiuti razionalizzando gli spazi e compartimentando le aree.

Il progetto di Saronno si sviluppa nel contesto di Fili, il grande programma di riqualificazione urbana ed extraurbana, promosso da Regione Lombardia, FNM, FERROVIENORD e Trenord.