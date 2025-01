SBAM vince la gara di Autostrade per l’Italia

Adnkronos

– L’agenzia creativa supporterà le iniziative di comunicazione di ASPI, con particolare riferimento agli asset proprietari e ai canali digital e social, in linea con la nuova identity

Il lancio della nuova identity e del nuovo logo di Autostrade per l’Italia, presentato a ottobre 2024 durante i festeggiamenti per i 60 anni dell’A1, ha rappresentato il primo passo di un percorso di comunicazione ideato per accompagnare l’ambizioso percorso di trasformazione già avviato dall’azienda.

Per mettere a terra la nuova identity e implementare la strategia di immagine e comunicazione sui vari canali di contatto, è stata scelta SBAM: l’agenzia creativa fornirà supporto alle azioni di rebranding nei vari asset di comunicazione, digitali e fisici, interpretando le linee comunicative di ASPI.

SBAM si è inoltre aggiudicata anche una seconda gara dedicata alla gestione social del mondo Autostrade per l’Italia e Wonders, l’iniziativa di Autostrade per l’Italia che accompagna i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese, prendendo in carico la produzione editoriale e il community management dei canali dell’azienda.

«Siamo orgogliosi del poter essere a fianco di Autostrade per l’Italia in questo nuovo capitolo del loro viaggio, che poi è quello di tutti noi italiani, perché la storia e il futuro delle nostre infrastrutture coincidono da sempre con quello della nostra società, delle nostre vite», commenta il CEO di SBAM, Stefano Pagani.

«Siamo felici che SBAM abbia saputo dimostrare di essere il partner creativo giusto per un Gruppo come Autostrade per l’Italia», aggiunge Gabriele Pizzetti, Market Manager JAKALA.

In qualità di partner strategico-creativo, SBAM supporterà le attività di comunicazione digitale, social e offline di Autostrade per l’Italia, inclusi i canali dedicati a “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”,il progetto editoriale che celebra il patrimonio storico, culturale, naturale ed enogastronomico italiano, con oltre 400 esperienze di viaggio tra i borghi, i musei e i siti storici che attraversano le 15 Regioni collegate dalla rete autostradale di ASPI.

SBAM

SBAM è l’agenzia creativa superpowered by JAKALA, nata per guidare il business creativo delle aziende intercettando nell’insieme di segnali culturali, sociali e di mercato quelli più adatti per disegnare la migliore strategia creativa, raggiungere i risultati e al contempo costruire solidità e distintività per i marchi sul lungo periodo. SBAM opera in chiave glocal e in diverse Industry, offrendo tutti i prodotti e le soluzioni full service atte a coprire i principali ambiti della comunicazione.

