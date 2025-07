Schianto in tangenziale a Modena, auto prende fuoco: ragazza muore carbonizzata

Adnkronos

Modena, 13 lug. Tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi domenica 13 luglio, in tangenziale a Modena, sulla Nuova Estense tra via Vignolese e via Morane. Una ragazza è morta carbonizzata, mentre un altro ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. L’auto su cui viaggiavano i due, una Toyota, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in un incidente autonomo: si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco.