Scuola, Moige: “Bene esprimere preferenza su conferma docente di sostegno per propri figli”

Roma, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Come genitori accogliamo positivamente la nuova misura che consente alle famiglie di esprimere una preferenza sulla conferma del docente di sostegno per i propri figli. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo dei ragazzi. Come Moige, movimento genitori che da sempre promuove il ruolo attivo delle famiglie nell’istruzione, riteniamo che questa possibilità di scelta sia una naturale applicazione del diritto-dovere dei genitori di partecipare alla crescita e all’educazione dei propri figli. La continuità didattica e il rapporto di fiducia tra alunno, famiglia e insegnante sono elementi cruciali per il successo formativo degli studenti con bisogni speciali”. E’ quanto si legge in una nota di Antonio Affinita, direttore generale Moige, movimento italiano genitori. “Siamo convinti -sottolinea- che il giudizio delle famiglie possa integrarsi positivamente con la professionalità dei docenti, arricchendo il processo educativo. Questa misura non vuole sostituirsi alla competenza, che apprezziamo e stimiamo, degli insegnanti specializzati, ma piuttosto valorizzare quelle situazioni in cui si è creata una sinergia positiva tra docente, alunno e famiglia”, spiega ancora. “Il Moige invita tutte le parti coinvolte a vedere questa novità come un’opportunità per migliorare la collaborazione scuola-famiglia, nell’interesse primario degli studenti. Continueremo a monitorare l’applicazione di questa misura, pronti a offrire il nostro contributo per un’implementazione che rispetti i diritti di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo”, conclude.

