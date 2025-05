Scuola: partono a MagicLand le lezioni su sicurezza, legalità e ambiente

Adnkronos

Roma, 22 mag. “Sicurezza, legalità e ambiente”: questo il filo conduttore di 26 progetti didattici che hanno preso il via ieri a MagicLand, il parco divertimenti vicino a Roma, per la prima giornata degli School Days. L’iniziativa, dedicata all’apprendimento attivo e che proseguirà anche il 5 giugno, ha visto la partecipazione di studenti e scolaresche di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia, con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Guardia Costiera – affiancate da associazioni e partner come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, G.Eco, Space 42 e altri enti di rilievo.