Seegene lancia due test mpox in PCR per affrontare l’emergenza sanitaria globale per Monkeypox (MPX) dichiarata dall’OMS

– Sviluppo dei test NovaplexTM MPXV/OPXV Assay e NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay – Progettati per rilevare quattro virus contemporaneamente utilizzando la tecnologia multiplex PCR – I test possiedono un doppio controllo interno per garantire risultati altamente affidabili – Seegene si impegna a fornire test che soddisfino le specifiche esigenze analitiche di paesi diversi

SEOUL, Corea del Sud, 30 agosto 2024 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader sudcoreana che fornisce soluzioni complete per la diagnostica molecolare PCR, a seguito dell’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale (PHEIC) dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha annunciato lo sviluppo dei suoi test PCR per la diagnosi precoce del vaiolo delle scimmie (mpox).

I prodotti in questione, destinati esclusivamente all’uso di ricerca (RUO), includono i kit Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) e Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO). In particolare, il test Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) è progettato per rilevare quattro differenti virus, tra cui il virus Mpox (MPXV) e altri importanti agenti patogeni che causano le infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

Già nel 2022, Seegene aveva sviluppato il test Novaplex MPXV (RUO), utilizzando la tecnologia Digitalized Development System (SGDDS), pensata sulla base della sua esperienza per creare e distribuire nuovi test rapidamente.

“Avvieremo una stretta collaborazione con i governi di tutto il mondo che hanno bisogno dei test ed è nostra intenzione fornire loro prodotti che soddisfino le esigenze dei rispettivi mercati”, ha affermato Daniel Shin, Vicepresidente Esecutivo e Direttore vendite e marketing globali di Seegene.

Le richieste di accesso ai farmaci nei paesi in via di sviluppo sono sempre più numerose, dal momento chempox, un tempo malattia endemica solo in Africa, rappresenta attualmente una minaccia globale. Lo sviluppo dei test da parte di Seegene mira a limitare l’epidemia globale di Mpox, promuovendo al contempo la sua visione di un “mondo libero da tutte le malattie”.

Informazioni su NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) e NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)

Il test NovaplexTM MPXV/OPXV (RUO) è progettato per rilevare gli Orthopoxvirus, incluse le varianti Clade 1 e Clade 2 dI MPXV, , e. Il test permette l’identificazione precoce di MPXV, il quale possiede un periodo di incubazione fino a 21 giorni.

Il test NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) è, invece, progettato per rilevare e discriminare le varianti Clade 1 e Clade 2 di MPXV. In caso di negatività del test per la variante Clade 2, i ricercatori possono presupporre la presenza della variante Clade 1. Il test con tecnologia multiplex PCR fornisce risultati affidabili con ampia copertura, rilevando anche il virus Herpes Simplex (HSV) di tipo 1 e di tipo 2, nonché il virus Varicella-Zoster (VZV) che presentano sintomi simili al virus mpox.

Entrambi i test prevedono un doppio controllo interno (endogeno ed esogeno) nello stesso tubo di reazione. Tali controlli convalidano l’integrità del campione e verificano l’intero processo di analisi, garantendo risultati altamente affidabili.

Informazioni sul virus

Il vaiolo delle scimmie (mpox) è una malattia infettiva virale a trasmissione zoonotica e anche inter-umana. Il sintomo principale è un’eruzione cutanea pustolosa o vescicolare, che può comparire sul viso, sulla bocca, sulle mani, sui piedi, sul torace e intorno alla zona anale e genitale.

Nel luglio 2022, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato una PHEIC per la diffusione del virus mpox. Nel maggio 2023 lo stato di emergenza è stato revocato per la diminuzione dei casi e per il conseguente contenimento dell’epidemia globale. Tuttaviala rapida diffusione in Africa del ceppo virulento del virus mpox a partire da settembre 2023, ha spinto l’OMS a dichiararare nuovamente lo stato di emergenza sanitaria internazionale il 14 agosto 2024.

Il recente aumento dei casi di mpox è dovuto alla variante Clade 1. A differenza della variante Clade 2, maggiormente presente nel 2022, la variante Clade 1 presentava un tasso di mortalità fino al 10% nelle epidemie passate. L’attuale epidemia è causata dalla variante Clade 1b, che è più trasmissibile e letale rispetto ai ceppi precedenti.

Il 15 agosto è stato confermato in Svezia un caso di MPXV mutato, sollevando preoccupazioni circa la diffusione della variante del virus in Europa. Finora, i casi di MPXV mutati segnalati al di fuori dell’Africa sono stati registrati in Pakistan, Filippine e Thailandia, il che è indice di un’epidemia globale.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, contattare il nostro team marketing via e-mail all’indirizzo communication@seegene.com.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta 23 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo e nella produzione di kit basati sulla tecnologia PCR multiplex, che è emersa durante la pandemia di COVID-19 quando ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 a più di 100 paesi in tutto il mondo. La caratteristica chiave delle esclusive tecnologie PCR multiplex di Seegene è la capacità di testare simultaneamente, in una sola provetta, fino a 14 agenti patogeni e di fornire risultati quantitativi.

