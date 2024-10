Serie Hinen A: Standard di sicurezza pionieristici ad All Energy Australia 2024

Adnkronos

MELBOURNE, Australia, 25 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Con l’espansione del settore delle energie rinnovabili, diventa fondamentale l’offerta di soluzioni di accumulo di energia domestiche sicure e affidabili. In occasione di All Energy Australia 2024, Hinen espone il suo impegno nei confronti della sicurezza con il RESS all-in-one della serie A presso lo stand K113. Questo evento, la più importante fiera in Australia dedicata alle energie rinnovabili, funge da vetrina per Hinen per dimostrare come le sue innovative funzionalità di sicurezza stiano definendo nuovi parametri di riferimento nella tecnologia di accumulo di energia domestica.

Protezioni multiple per una sicurezza senza pari

La serie Hinen A adotta molteplici meccanismi di protezione di sicurezza, tra cui quello per protezione da sovraccarico, scarica eccessiva e cortocircuito, con un design resistente alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP65 per resistere a temperature estreme (da -20 ℃ a +60 ℃) e a condizioni meteorologiche come inondazioni, neve e calore estremo, prevenendo efficacemente potenziali rischi in condizioni estreme. Il prodotto ha ottenuto numerose prestigiose certificazioni internazionali, tra cui CB, CE, UKCA e altre ancora, offrendo una garanzia di 10 anni e assicurando agli utenti un utilizzo senza preoccupazioni.

Batterie Premium per durata e sicurezza

Hinen utilizza celle di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) di alta qualità, note per la loro eccezionale stabilità termica e sicurezza. Dopo aver superato rigorosi test, tra cui quelli di perforazione, compressione, caduta e altri, le batterie Hinen dimostrano una straordinaria durata e sicurezza. La loro elevata temperatura di fuga termica e il fatto che durante la combustione non rilasciano ossigeno che potrebbe alimentare le fiamme, riducono ulteriormente il rischio di incendi.

Protezione inverter a cinque strati per una sicurezza intelligente

1). Protezione disconnessione FV: Dotato di interruttore manuale per fotovoltaico e di un design di collegamento anti-inversione per garantire la sicurezza dell’apparecchiatura.

2). Protezione da guasti a terra: Rilevamento ad alta precisione e monitoraggio in tempo reale della messa a terra del sistema, disconnessione in caso di perdite per garantire una doppia protezione.

3). Protezione del bus CC: Previene sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo il funzionamento stabile del lato CC.

4). Protezione da sovratensione CC di tipo II: Sopprime efficacemente le sovratensioni sul lato CC, proteggendo i componenti interni dell’inverter.

5). Protezione contro le sovratensioni CA di tipo III: Resiste alle fluttuazioni della rete, garantendo un’erogazione di energia elettrica stabile e pura.

Tripla protezione del circuito di sicurezza

Il sistema di gestione BMS intelligente garantisce una protezione completa della batteria, non solo monitorando e prevenendo potenziali rischi quali surriscaldamento, sovracorrente e sovratensione, ma impiegando anche un design a doppia ridondanza di alimentazione per impedire l’arresto del sistema dovuto a una singola interruzione di corrente. Il sistema BMS è protetto da tripli circuiti di sicurezza che utilizzano software, hardware e un fusibile principale, garantendone un funzionamento efficiente e stabile.

Estintore intelligente ad aerosol per una risposta rapida agli incendi

Ogni modulo di batteria è dotato di un estintore intelligente ad aerosol. Può essere attivato rapidamente entro 15 secondi dal rilevamento di un guasto alla batteria, rilasciando automaticamente un efficace agente estinguente aerosol per spegnere rapidamente l’incendio, offrendo agli utenti prezioso tempo di fuga e riducendo al minimo i danni alla proprietà.

Tecnologia avanzata dei sensori per un monitoraggio preciso

Il sistema di Hinen è dotato di una tecnologia di sensori avanzata, con punti di campionamento indipendenti distribuiti per ogni cella della batteria, che consentono di ottenere una gestione termica dimensionale completa della cella della batteria e un tempestivo sistema di allerta e protezione nella fase iniziale di fuga termica. La progettazione dell’architettura a doppio livello, composta dalle unità di controllo principale (BCU) e di controllo secondario (BMU) che lavorano insieme ai chip AFE di livello automobilistico, garantisce un monitoraggio preciso in tempo reale della tensione a piena temperatura della batteria, migliorando ulteriormente la stabilità e la sicurezza del sistema.

APP intelligente per il monitoraggio remoto

Gli utenti possono visualizzare lo stato operativo della batteria in tempo reale, compresi dati relativi a tensione, corrente, temperatura e altri parametri chiave, e ricevere avvisi immediati tramite l’APP intelligente di Hinen. Questa funzionalità non solo rende più comoda la gestione quotidiana per gli utenti, ma consente anche di rilevare e gestire tempestivamente potenziali problemi, evitando l’aumento dei rischi per la sicurezza.

Spegnimento di emergenza e bypass manuale per una sicurezza immediata

In situazioni di emergenza, gli utenti possono interrompere rapidamente l’alimentazione elettrica tramite l’interruttore di arresto di emergenza, interrompendo il più rapidamente possibile il funzionamento dei dispositivi o dei sistemi correlati per garantire la sicurezza delle persone e delle apparecchiature. Inoltre, la funzione di bypass manuale garantisce che i carichi EPS vengano rapidamente collegati alla rete in caso di guasti o allarmi del dispositivo, assicurando un’alimentazione elettrica ininterrotta e risolvendo i problemi di interruzione di corrente degli utenti.

Conclusione

Il sistema di accumulo di energia residenziale (RESS) di serie A di Hinen, con il suo design di sicurezza completo, le prestazioni superiori e l’attento servizio clienti, è leader nel campo dell’accumulo di energia domestica. Scegliere Hinen significa scegliere una soluzione di accumulo di energia domestica sicura, affidabile e intelligente.

Informazioni su Hinen

Hinen Group, fondata nel 2004, è una società di elettronica quotata in borsa (codice azionario 300787), nota per le sue capacità di prodotti all’avanguardia, per la forza di ricerca e sviluppo e la tecnologia di produzione. Hinen New Energy, la sua controllata, si concentra su ricerca e sviluppo, produzione e vendita di soluzioni di accumulo di energia residenziale. È una delle poche aziende del settore con capacità integrate di ricerca e sviluppo per inverter e batterie per l’accumulo di energia. Hinen si impegna a far sì che l’indipendenza energetica domestica a livello globale diventi una realtà. Per servire al meglio il mercato globale, Hinen ha aperto filiali in diverse località in tutto il mondo, offrendo servizi localizzati e professionali.

