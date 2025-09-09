Serravalle designer outlet compie 25 anni e ospita mostra fotografica

Adnkronos

In occasione del suo 25° anniversario, Serravalle Designer Outlet ospiterà fino a fine ottobre: Star System, 25 Years of Fashion Connections, una mostra fotografica d’autore curata da Toni Thorimbert, tra i più autorevoli fotografi italiani e internazionali. L’esposizione raccoglierà 25 ritratti di icone dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’arte – tra cui Vasco Rossi, Laura Pausini, Emma Marrone, Dario Brunori e Nina Zilli – offrendo uno sguardo potente sulle trasformazioni di gusto, stile e immaginario degli ultimi venticinque anni. Thorimbert, classe 1957, ha attraversato decenni di fotografia con uno sguardo autentico e profondo: dai reportage degli anni ’70 alla rivoluzione visiva dell’editoria italiana negli anni ’80, fino ai celebri ritratti di star come Jennifer Lopez, Willem Dafoe, Eva Herzigova e Jovanotti.