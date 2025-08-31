Seth Rogen al Lido, sopralluoghi per ‘The Studio 2?

Adnkronos

Lido di Venezia, 27 ago.Seth Rogen a sorpresa all’82esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attore e regista, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato avvistato nella sala stampa, allestita nel Palazzo del Casinò. La sua presenza non era prevista nel programma della kermesse. Resta da capire se si tratti di una semplice visita o se sia sbarcato al Lido per i sopralluoghi ‘The Studio’, come sperano i fan. L’annuncio della seconda stagione – che tornerà a raccontare il dietro le quinte di Hollywood – è arrivato lo scorso maggio, quindi le tempistiche potrebbero coincidere.