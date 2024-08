Sfondano porta banca con auto e rubano cassaforte: ladri in fuga

Adnkronos

Roma, 2 ago. Rubano una macchina, ci sfondano la porta di ingresso di una banca, portano via la cassaforte e fuggono. E’ accaduto questa mattina in viale Gorizia ad Ardea presso la filiale della Banca Credito Cooperativo di Roma.

Protagonisti alcune persone travisate, in modo da non essere individuati attraverso le telecamere. Prima dell’apertura dell’istituto, hanno fatto irruzione nella banca ancora chiusa sfondando la porta con una Fiat Panda rubata. Una volta dentro si sono messi subito al lavoro per scardinare la cassaforte. Finito il lavoro, l’hanno caricata su un’altra auto sempre rubata e sono fuggiti.