Shoah: gip Milano ordina nuove indagini su 100 odiatori online di Liliana Segre

Milano, 28 apr. Indagare ancora su circa cento odiatori online di Liliana Segre. Lo ha deciso il gip di Milano Alberto Carboni, che ha ordinato alla Procura di identificare quasi 90 account, accogliendo l’istanza avanzata dalla senatrice a vita, tramite l’avvocato Vincenzo Saponara. Lo stesso giudice ha ordinato l’iscrizione di nove persone che non erano state indagate e l’imputazione coatta per altre sette, tra le posizioni archiviate c’è anche quella di chef Rubio. Le accuse sono di minacce e diffamazione aggravata dall’odio razziale, per aver rivolto insulti online alla senatrice a vita a partire dal 2022.

