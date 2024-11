Shoah: insulti a Segre, un’inchiesta ‘ferma’ da due anni in procura a Milano

Adnkronos

Milano, 29 nov. Sono due anni che Liliana Segre chiede giustizia. Nell’autunno del 2022, la senatrice a vita ha presentato una denuncia in procura a Milano che ha portato all’apertura di un’inchiesta, affidata al pm Nicola Rossato, sugli hater che l’hanno insultata sui social. Minacce e diffamazione aggravata dall’istigazione all’odio razziale i reati ipotizzati.

Se gli insulti di sconosciuti tutt’ora proseguono contro la donna che è riuscita a sopravvivere al campo di concentramento di Auschwitz, non c’è ancora – a quanto risulta da una recente richiesta di accesso agli atti del legale – una chiusura indagine. Sebbene i termini per le indagini siano scaduti, la procura non ha stabilito né eventuali responsabilità – il fascicolo è ancora contro ignoti, a dire della difesa – né ha deciso per l’archiviazione. Il danno in questo caso è duplice: gli insulti social proseguono e chi ha chiesto giustizia resta a bocca asciutta.