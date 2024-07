Si sono tenute in Germania attività di promozione e scambio FTP di Hainan

Adnkronos

HAIKOU, Cina, 5 luglio 2024 /PRNewswire/ — Un rapporto dell’Hainan International Media Center (HIMC)

Dall’1 al 3 luglio, una delegazione della provincia di Hainan, Cina, ha tenuto in Germania attività di promozione e scambio del porto di libero scambio (FTP, Free Trade Port) di Hainan, promuovendo lo scambio e la cooperazione tra Hainan e la Germania nei campi della produzione avanzata, del risparmio energetico e della riduzione del carbonio, della medicina e del benessere.

Durante la permanenza in Germania, la delegazione di Hainan ha tenuto discussioni e incontri di ricerca con ZEISS Medical Technology, Siemens Energy, l’Agenzia tedesca per l’energia, EUREF-Campus Düsseldorf, il gruppo Volkswagen, il gruppo italiano Zambon e il gruppo tedesco Hänsler Medical, nonché con altri gruppi al fine di promuovere la cooperazione in settori correlati.

Secondo il memorandum d’intesa di cooperazione strategica firmato dal governo provinciale di Hainan e Siemens Energy, le due parti intendono cooperare nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nelle applicazioni nel campo dell’energia dell’idrogeno.

Il 3 luglio la provincia di Hainan e la Banca di Cina hanno tenuto congiuntamente la conferenza Hainan Free Trade Port Europe ‘Investire in Cina’ a Francoforte, in Germania. Nel corso dell’evento la delegazione di Hainan ha presentato le politiche portuali di libero scambio della provincia nonché le opportunità di sviluppo e investimento nelle industrie ad alta tecnologia disponibili a tutti, accogliendo le aziende europee per investire, avviare attività e trascorrere le vacanze ad Hainan.

Durante la cerimonia della firma, diverse aziende di Hainan hanno siglato accordi di cooperazione o lettere di intenti con controparti tedesche e l’Ufficio provinciale per lo sviluppo economico internazionale di Hainan ha firmato un memorandum di cooperazione con la Camera di commercio cinese in Germania.

Attirando più di 500 persone di ogni ceto sociale, l’evento è stato ben accolto, con la partecipazione di rappresentanti di aziende, associazioni imprenditoriali e dipartimenti governativi di 12 paesi europei. Hanno partecipato anche aziende di molti settori chiave – produzione high-tech, ingegneria del software, finanza, ingegneria dei veicoli, biomedicina, consulenza aziendale, logistica internazionale e commercio internazionale.

Come nuova frontiera della riforma e dell’apertura della Cina, l’FTP di Hainan continuerà a esplorare un’ulteriore cooperazione con i partner europei e a promuovere legami più profondi e più ampi con il continente.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2454325/image.jpg