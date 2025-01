Sicilia: crollo viadotto Scorciavacche, assolto Pietro Ciucci (2)

Adnkronos

“Dopo oltre 10 anni, con indagini durate un tempo infiniti, con cambi di sede giudiziaria per profili di competenza territoriale sollevati dalle difese, si conclude questa lunga vicenda giudiziaria. Oggi – ad oltre 10 anni dai fatti – è arrivata la sentenza di primo grado”. Così l’avvocato Vincenzo Adamo, legale di Michele Vigna, il dirigente assolto oggi con Pietro Ciucci, ex Presidente Anas e Stefano Liani, difeso dall’avvocato Daiana Bernardini. All’epoca dei fatti Vigna era Vice Direttore Nuove Costruzioni Anas. “Il Collegio, presieduto da Fabrizio La Cascia, non ha dunque accolto la richiesta del sostituto procuratore Giovanni Antoci, che aveva coordinato le indagini sin dal primo momento e aveva invocato una condanna a 4 anni per Ciucci, 3 anni e 6 mesi per Vigna e 3 anni per Liani, imputati del reato di induzione indebita (art. 319 quater c.p.)”, dice il legale.