Siri: procura chiede archiviazione finanziamento illecito, ‘scollegati dalla politica’

Milano, 19 giu. La procura di Milano, a due anni dalla chiusura delle indagini e a cinque anni dai fatti, chiede l’archiviazione per Armando Siri, ex senatore e responsabile della Scuola di formazione politica della Lega a cui venivano contestati episodi di finanziamento illecito e uno di dichiarazione infedele.

Una delle contestazioni legate ai finanziamenti illeciti era per i due mutui concessi a Siri nel 2019 per un totale di circa 1,3 milioni di euro dalla Bac, la Banca commerciale agricola di San Marino, uno dei quali sarebbe servito per comprare la palazzina di Bresso e l’altro sarebbe stato girato a Tf holding, una società collegata al senatore. La seconda contestazione di finanziamento illecito riguardava circa 220mila euro che arrivarono nel 2018 da Npl Opportunities, un service lussemburghese, e sarebbero serviti – attraverso altri intermediari – a estinguere un debito con l’Agenzia delle Entrate. La contestazione fiscale relativa alla dichiarazione infedele, invece, era legata a un’associazione senza scopo di lucro.