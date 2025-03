Sisma, Castelli: “Legno può essere protagonista nella ricostruzione’

Adnkronos

Roma, 21 mar. -“Dobbiamo ricostruire le case in modo tempestivo, secondo criteri di qualità e antisismici. Da questo punto di vista, il legno è sicuramente protagonista, ma dobbiamo anche curare la rigenerazione di quelle comunità che anche prima della sequenza sismica si trovavano indebolite, in particolare da una crisi demografica che sembrava non lasciare scampo”. Lo dichiara Guido Castelli, commissario straordinario al Sisma 2016, che ha partecipato all’evento organizzato presso la sede del Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in cui sono state presentate le iniziative atte a favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia nel cantiere edile più grande d’Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell’Appennino centrale.

Il commissario ha infatti varato un’ordinanza che prevede un Bonus del 10% sul contributo per la realizzazione di strutture portanti in legno, nel caso di demolizione con ricostruzione di edifici di privati con stato di danno L4 (danni gravi, strutturalmente compromessi). “Grazie a questo protocollo, sviluppato l’anno scorso con il ministro Lollobrigida, abbiamo voluto aderire pienamente ai principi del Piano Nazionale Forestale. L’Italia ha un problema: è grande leader nella gestione del materiale legnoso dal punto di vista delle cucine, del legno e dell’arredo, ma importa l’80% del legname che lavora – spiega Castelli – “Abbiamo incentivato la scelta di chi vuole ricostruire in legno, in maniera sicura e coerente con questa strategia, ma abbiamo anche affidato a quattro filiere il compito di estrarre e valorizzare il materiale legnoso, che speriamo possa essere utilizzato non solo per ragioni energetiche o attraverso il pellet, ma anche per la bioedilizia – sottolinea.