Siti sessisti, Polizia postale: “Bisogna denunciare”

Adnkronos

Roma, 28 ago. Bisogna denunciare, segnalare non basta. E’ l’appello della Polizia postale. Scatti intimi ‘rubati’ e pubblicati all’insaputa del partner. Ma non solo. Foto al mare. Di vip, ma anche di persone qualunque, vestite e ‘svestite’ con programmi ad hoc e poi utilizzate per arricchire i contenuti di una pagina social, di un forum o di un canale su una chat. E’ la faccia oscura del web, la deriva di un mondo sempre più virtuale ed esposto, tranne che alle vittime inconsapevoli.

“Anche la vicenda dei filmati delle videocamere ‘rubati’ dai sistemi di videosorveglianza e messi in rete, ha aperto gli occhi su questo fenomeno. E’ verosimile, quindi, che adesso si stia aprendo un vaso di Pandora per cui le persone diventano più consapevoli e il fenomeno più rilevante”, dice. L’unica arma in mano alle vittime è la denuncia. “La diffusione delle foto è procedibile unicamente a querela della persona offesa; se non si denuncia, viene a mancare la condizione di procedibilità. E’ l’unico modo in cui è possibile cristallizzare la situazione, informare l’autorità giudiziaria e inviare le attività investigative su quel determinato post.

E poi ci sono le problematiche investigative. “Stiamo parlando di un mondo in cui i sistemi di anonimizzazione spopolano a pochi soldi, in cui è facile creare delle vpn o collegarsi tramite ‘nodo Tor’ (un server per rendere anonima la navigazione, ndr) – spiega il dirigente della Polizia postale – Tranne per gli utenti che sono ‘in chiaro’, con nome e cognome, non è scontato riuscire a individuare le persone che stanno commettendo quelle condotte. Si aprono, ogni volta che facciamo un’attività investigativa, una serie di variabili non sempre preventivabili. Se un utente si dota di un una serie di regole basilari per costituire un sistema di schermatura dell’ip, nel momento in cui fa quella pubblicazione, è complesso per noi risalire alla sua identità”.