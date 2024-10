Sla, nutrizionista Calabrese: “Per disfagia servono alimenti armonizzati”

Adnkronos

Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) – Le persone con Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) “hanno bisogno di essere accudite non come ammalati ma come persone che hanno dei disturbi che” compromettono la qualità della vita. Avere “la disfagia, vuol dire” che “non riesco ad ingoiare” quindi “bisogna mettersi nell’ottica di avere qualcosa di vellutato, di morbido ma di non troppo liquido e di non troppo solido”, dobbiamo dare “alimenti che devono essere armonizzati fra di loro nella loro sofficità”. Così Giorgio Calabrese, noto nutrizionista ed esperto della Commissione medico-scientifica di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenendo in occasione della prima edizione del Convegno ‘Sla: metabolismo e nutrizione. Nuove frontiere nella presa in carico’ in corso all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) promosso dall’alleanza tra Centri Clinici Nemo, Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e SLAfood, sotto l’egida di Slow Food.