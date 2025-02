SNAI – Sanremo: Giorgia-Olly, testa a testa per la vittoria Achille Lauro completa il podio, Cristicchi tra gli outsider

Adnkronos

– Da stasera luci sul teatro Ariston: Brunori Sas si inserisce nella lotta per il premio della critica e per quello della sala stampa, Marcella Bella la maggiore indiziata per l’ultimo posto. Carlo Conti, cravatta o papillon? Milano, 11 febbraio – La settimana più nazional-popolare dell’anno è finalmente arrivata. Da stasera si accendono le luci sul Teatro Ariston, che ospita la 75a edizione del Festival della canzone italiana. Il palco di Sanremo come uno stadio di calcio, con quote Snai disponibili per tutto quello che potrà accadere fino a sabato 15, giorno in cui verrà incoronato (o incoronata) l’erede di Angelina Mango, vincitrice dell’edizione 2024.

Antepost Duello generazionale tra Giorgia e Olly per la vittoria finale: “La cura per me” proposta da Giorgia e “Balorda nostalgia” di Olly scattano infatti alla stessa quota, 4,50, seguiti da Achille Lauro con “Incoscienti giovani” a 5,50 e da Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola” a 7,50. In doppia cifra a 10 c’è Irama con “Lentamente”, seguito a 12 da Elodie e Fedez. Giorgia è invece favorita assoluta per la serata cover di venerdì: il duetto con Annalisa viaggia a 1,85, con The Kolors e Sal Da Vinci primi inseguitori ma a distanza (5,50).

Altri premi Si può giocare sul genere del vincitore (uomo a 1,50, donna a 2,50, gruppo a 20), su un podio tutto femminile a 25 ma anche sugli altri premi previsti: sia in quello della critica che in quello della sala stampa, c’è Simone Cristicchi a guidare un tabellone in cui si inserisce come secondo nome Brunori Sas. Se una squalifica si gioca a 4,50 e si può puntare anche sull’età del vincitore (1,90 l’Under 33,5 anni, 1,80 l’ipotesi opposta), Marcella Bella a 2,00 si candida per l’ultimo posto, con Sarah Toscano a 3,50 e Rkomi a 5,50.