SNAI – Sanremo: Simone Cristicchi risale a 3,50 “Quando sarai piccola” subito dietro Giorgia a 3,25

Adnkronos

Ultime due serate al teatro Ariston: “La cura per me” resta la canzone favorita per la vittoria finale, con Olly a 4,50 a chiudere il podio. Cover: Giorgia-Annalisa a 2,50 davanti a tutti – Milano, 14 febbraio – Superato il giro di boa, il Festival di Sanremo si prepara per le due serate decisive: la prima, quella di oggi, dedicata alle cover, prima del gran finale di sabato. Nelle quote antepost per la vittoria finale, la novità è Simone Cristicchi: la sua “Quando sarai piccola” ha riscosso grande successo, entrando nel cuore degli italiani, tanto da scalare la lavagna Snai. Cristicchi, a 3,50, è ora il primo inseguitore di “La cura per me” di Giorgia, che si mantiene al comando a 3,25. Chiude il podio a 4,50 “Balorda nostalgia” di Olly, con Achille Lauro attualmente quarto a 6,50 e Fedez quinto a 7,50.

Podio Si può giocare anche sull’ordine di arrivo dei primi tre classificati. La terzina più probabile è Giorgia- Cristicchi-Olly a 10, seguita da Cristicchi-Giorgia-Olly a 12 e da Giorgia-Olly-Cristicchi a 12. Il primo podio senza uno di questi tre artisti è Olly-Giorgia-Achille Lauro, anch’esso proposto a 12.

Cover Se il distacco tra Giorgia e Cristicchi nelle antepost è minimo, per la serata delle cover il margine tra Giorgia (e Annalisa) a 2,50 e il resto del gruppo è più marcato. Simone Cristicchi e Amara secondi a 5,50, poi Olly e Goran Bregovic a 6,50, con Fedez e Marco Masini quarti a 7,50 e la coppia Achille Lauro-Elodie a 10, stessa offerta di Lucio Corsi-Topo Gigio e The Kolors-Sal Da Vinci.